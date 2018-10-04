Sarı lacivertli renklere gönül veren Alişan, Spartak Trnava maçı sırasında sosyal medyadan Comolli'ye çağrıda bulundu.

Frey transferi nedeniyle serzenişte bulunan ünlü sanatçı Damein Comolli'ye halı saha maçında kendisini izlemeye davet etti.

İşte Alişan'ın Tweeti:

Bu Frey'i izleyip Fenerbahçe'ye futbolcu diye alan Comolli'ye sesleniyorum. Haftaya halı saah maçımız var beni izlemeye gelir misin? Frey'den çok daha faydalı olurum yemin ederim. En azından ben o formanın değerini ve ağırlığını biliyorum.



