Alişan'dan Comolli'ye tepki!
Fenerbahçe taraftarı olan sanatçı Alişan, F.Bahçe Sportif Direktörü Damein Comolli'ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Sarı lacivertli renklere gönül veren Alişan, Spartak Trnava maçı sırasında sosyal medyadan Comolli'ye çağrıda bulundu.
Frey transferi nedeniyle serzenişte bulunan ünlü sanatçı Damein Comolli'ye halı saha maçında kendisini izlemeye davet etti.
İşte Alişan'ın Tweeti:
Bu Frey'i izleyip Fenerbahçe'ye futbolcu diye alan Comolli'ye sesleniyorum. Haftaya halı saah maçımız var beni izlemeye gelir misin? Frey'den çok daha faydalı olurum yemin ederim. En azından ben o formanın değerini ve ağırlığını biliyorum.
- 4.10.2018 21:42
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
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Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!
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Yorum
Vatandaş arkadaş hiç mi biriniz eksik taraflarını kapatmak için çalışmaz.. o pozisyonda ayağının dışıyla vursan kaçması imkansız..sen ne yapıyorsun.
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Eljif Elmas'a milli davet
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Yorum
tek istediğimiz şampiyon olamıyacagız bari elif-barış-berke-ozan-yiğithan bunlar bizim evlatlarımız bunları kazanalım hiç olmazsa
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