Alişan'dan Comolli'ye tepki! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'dan Comolli'ye tepki!

    <a href="/index/alisan?id=f7e3ed7e-a387-4944-830d-e78c93a88eff" class="" rel="tag">Alişan</a>'dan Comolli'ye tepki!

    taraftarı olan sanatçı , F.Bahçe Sportif Direktörü 'ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

    Sarı lacivertli renklere gönül veren , Spartak Trnava maçı sırasında sosyal medyadan Comolli'ye çağrıda bulundu.

    transferi nedeniyle serzenişte bulunan ünlü sanatçı 'ye halı saha maçında kendisini izlemeye davet etti.

    İşte Alişan'ın Tweeti:

    Bu Frey'i izleyip Fenerbahçe'ye futbolcu diye alan Comolli'ye sesleniyorum. Haftaya halı saah maçımız var beni izlemeye gelir misin? Frey'den çok daha faydalı olurum yemin ederim. En azından ben o formanın değerini ve ağırlığını biliyorum.

    1. 4.10.2018 21:42
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