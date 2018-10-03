Ya hep ya hiç!









Kaptanlar, Avrupa’da yarın oynanacak maç öncesi takımla motivasyon toplantıları yapıyor. Her konuşma aynı yere çıkıyor: Kendimizi affettirmek için bu son şansımız... 7 haftada 4 yenilgiyle tarihin en kötü başlangıcını yapan, Avrupa Ligi'ne de şok D.Zagreb hezimetiyle (4-1) merhaba diyen Kanarya, 'olmak ya da olmamak' maçında yarın Trnava'yı konuk edecek. Tepkilerin iyice ayyuka çıktığı sarı-lacivertlillerde tüm takım bu sınava konsantre... Grubun 2. maçını taraftarla barışmak için bir şans olarak gören futbolcuların, son



BİR ZAFER UMUT IŞIĞI OLUR

Volkan Demirel ve Topal'ın gerek bire bir gerekse toplu halde motivasyon konuşmaları yaptığı belirtildi. Özellikle Volkan'ın idman sonlarında "Taraftar ne dese haklı. Başkanımız bile artık söyleyecek şey bulamıyor. Trnava'yı yenip kendi sahamızda tribünlerle barışalım. Bu bize hem kredi, hem de hafta sonundaki maçı için kredi sağlar. Bir galibiyet bize



KEYİFLER YERİNDEYDİ

F.Bahçe, Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dar alanda pas organizasyonlarıyla başladı, çift kale maçla tamamlandı. Futbolcuların çalışma sırasındaki neşeli hareketleri gözden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün Ülker Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Ligde7 haftada 4 yenilgiyle tarihin en kötü başlangıcını yapan, Avrupa Ligi'ne de şok D.Zagreb hezimetiyle (4-1) merhaba diyen Kanarya, 'olmak ya da olmamak' maçında yarın Trnava'yı konuk edecek. Tepkilerin iyice ayyuka çıktığı sarı-lacivertlillerde tüm takım bu sınava konsantre... Grubun 2. maçını taraftarla barışmak için bir şans olarak gören futbolcuların, son Rize yenilgisi sonrası aralarında yaptıkları toplantılarda "Artık kredimiz kalmadı. Daha sezonun başında bütün puan kaybetme haklarımızı kullandık" dedikleri bildirildi. Özel konuşmalarda da kaptanlar öne çıkmaya başladı.VolkanDemirel ve Topal'ın gerek bire bir gerekse toplu halde motivasyon konuşmaları yaptığı belirtildi. Özellikle Volkan'ın idman sonlarında "Taraftar ne dese haklı. Başkanımız bile artık söyleyecek şey bulamıyor. Trnava'yı yenip kendi sahamızda tribünlerle barışalım. Bu bize hem kredi, hem de hafta sonundaki maçı için kredi sağlar. Bir galibiyet bize umut ışığı olur" dediği gelen haberler arasında.F.Bahçe, Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dar alanda pas organizasyonlarıyla başladı, çift kale maçla tamamlandı. Futbolcuların çalışma sırasındaki neşeli hareketleri gözden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün Ülker Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. 3.10.2018 Etiketler: Volkan Demirel, Rize, umut







