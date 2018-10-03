Ya hep ya hiç!
Kaptanlar, Avrupa’da yarın oynanacak maç öncesi takımla motivasyon toplantıları yapıyor. Her konuşma aynı yere çıkıyor: Kendimizi affettirmek için bu son şansımız...
BİR ZAFER UMUT IŞIĞI OLUR
Volkan Demirel ve Topal'ın gerek bire bir gerekse toplu halde motivasyon konuşmaları yaptığı belirtildi. Özellikle Volkan'ın idman sonlarında "Taraftar ne dese haklı. Başkanımız bile artık söyleyecek şey bulamıyor. Trnava'yı yenip kendi sahamızda tribünlerle barışalım. Bu bize hem kredi, hem de hafta sonundaki maçı için kredi sağlar. Bir galibiyet bize umut ışığı olur" dediği gelen haberler arasında.
KEYİFLER YERİNDEYDİ
F.Bahçe, Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dar alanda pas organizasyonlarıyla başladı, çift kale maçla tamamlandı. Futbolcuların çalışma sırasındaki neşeli hareketleri gözden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün Ülker Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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