Trnavalılardan büyük rezalet! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Trnavalılardan büyük rezalet!

    Trnavalılardan büyük rezalet!
    'nde üst üste puan kayıpları yaşayan , son olarak derbide 'ya kaybetti. Trnava taraftarları ise mağlubiyetin ardından rezalete imza attı. Trnava taraftarları, Bratislava'nın teknik heyetinden ve Ivana Vrabca'ya saldırdı. Ayrıca maçı statta izleyen Bratislava hocasının eşini tribünden atmaya çalıştılar.
    1. 3.10.2018
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