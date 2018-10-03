Spartak Trnava, son antrenmanını gerçekleştirdi
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Spartak Trnava, son antrenmanını yaptı.
Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Düz koşunun ardından pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik antrenmanı gerçekleştirildi.
Spartak Trnava'nın Fenerbahçe karşısına şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:
Martin Chudy, Andrej Kadlec, Martin Toth, Boris Godal, Matej Oravec, Lukas Gressak, Jakub Rada, Patryk Malecki, Erik Grendel, Vakhtang Canturishvili, Marek Bakos.
- 3.10.2018 20:57
- Güncelleme: 3.10.2018 21:00
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır
Toplam 1
Yorum
beşitaaaaaşşşş inşallah fark yersin fener ezim ezim ezilirsin
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Ali Eren Demirezen rakibini ezdi geçti
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Adam vs gibi kelime ve ya tanımlamalardan pek hazzetmem fakat kendisi gerçekten adamdır
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