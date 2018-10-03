Spartak Trnava, son antrenmanını gerçekleştirdi – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , son antrenmanını gerçekleştirdi

    Spartak Trnava, son antrenmanını gerçekleştirdi

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın ile karşılaşacak , son antrenmanını yaptı.

    Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Düz koşunun ardından pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik antrenmanı gerçekleştirildi.

    'nın karşısına şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:

    Martin Chudy, Andrej Kadlec, Martin Toth, Boris Godal, Matej Oravec, Lukas Gressak, Jakub Rada, Patryk Malecki, Erik Grendel, Vakhtang Canturishvili, Marek Bakos.

    1. 3.10.2018 20:57
    2. Güncelleme: 3.10.2018 21:00
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