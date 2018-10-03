Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Latal, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu söyledi.

Tamamen maça odaklandıklarını belirten Latal, "Biz kendi işimize bakacağız. Rakibimizin üzerinde kazanma baskısı var, onu değerlendirmeye çalışacağız. Rakibimizin durumu ne olursa olsun Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Harika oyuncuları olan kaliteli bir takım. Bizim için kesinlikle zor olacak." ifadelerini kullandı.

Çek teknik adam Ülker Stadı'nda çok iyi bir atmosfer olacağını düşündüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Böyle bir atmosferde oynamak oyuncularım için bir festival havasında olacak. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu bizim için avantaj değil, dezavantaj. Fenerbahçe'nin bu durumda olmamasını tercih ederdik. Bizim maçımızı kilit maç olarak görüyorlar. Normalde vereceklerinden daha fazla önem veriyorlar. Taraftar baskısından dolayı kendi genel durumlarını düzeltmek için ellerinden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacaklar."

Godal: "Daha iyiye gitmek istiyoruz"

Spartak Trnava oyuncularından Boris Godal, UEFA Avrupa Ligi'nde daha ilerileri hedeflediklerini dile getirdi.

Sakatlığının tamamen geçtiğini ve teknik direktörlerinin görev vermesi durumunda oynayacağını aktaran Godal, şunları kaydetti:

"Biz oyuncular açısından buraya kadar gelmek büyük başarı. Buraya kadar gelmişken daha iyiye gitmek istiyoruz. İyi bir atmosferde, iyi oyunculara karşı oynayacağız. Tek amacımız yolumuza devam etmek. Avrupa'da kendimizi göstermek istiyoruz. Atmosfer oyunumuzu elbette etkiler, bizi daha çok motive eder. Bizim için burada oynamak hem çok heyecan verici hem de böyle bir taraftar topluluğu karşısında oynamayı büyük bir özlemle bekliyoruz."

