Liste kabarıyor – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Liste kabarıyor

    Liste kabarıyor

    ’nin ile ’i de gündemine aldığı iddia edildi.

    birçok isim bulunan için iki yabancı hocanın daha gündemde olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik adamlar arasında Buvac'la anlaşamaması halinde Vincenzo Montella ve Quique Flores'le temasa geçeceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Sevilla ile yollarını ayıran 44 yaşındaki , hücum futboluyla öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezonun başında çalıştırmaya başladığı Espanyol ile bitimine iki hafta kala yollarını ayıran 53 yaşındaki ise , , Watford ve gibi takımları çalıştırdı.
    1. 3.10.2018
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