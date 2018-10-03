Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
BEEN: O YEDEK KALACAK BİRİ DEĞİL
Advocaat, döneminde Hollandalı hocanın yardımcılığını yapan Mario Been de kaptana destek verdi. Been, "Volkan sahada takımı bir arada tutuyor. 11 yıldır kulüpte ve yedek bekletilecek bir kaleci değil. Ben olsam mutlaka onu oynatırdım" ifadesini kullandı.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
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Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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