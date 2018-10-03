Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kaptan ilk 11’e dönüyor

    Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
    'ye farklı kaybedilmesi sonrası kaleci Harun da eleştirilerden nasibini alırken, Trnava karşılaşmasında Volkan'ın yeniden kaleyi devralacağı kaydedildi. Cocu'nun, hem taraftarla arasının daha iyi olması hem de tecrübesi nedeniyle Volkan'ı tekrar kaleye alacağı bildirildi.

    BEEN: O YEDEK KALACAK BİRİ DEĞİL
    Advocaat, döneminde Hollandalı hocanın yardımcılığını yapan Mario Been de kaptana destek verdi. Been, "Volkan sahada takımı bir arada tutuyor. 11 yıldır kulüpte ve bekletilecek bir kaleci değil. Ben olsam mutlaka onu oynatırdım" ifadesini kullandı.
    1. 3.10.2018
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