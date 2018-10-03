Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basın mensuplarına kapalı bölümünde Spartak Trnava maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.
- 3.10.2018 18:57
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Ali Eren Demirezen rakibini ezdi geçti
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Adam vs gibi kelime ve ya tanımlamalardan pek hazzetmem fakat kendisi gerçekten adamdır
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Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
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Yorum
olçay bu taraftarımızın önemini ve güzelliğini bilmem kaçıncı söyleyen kişi erman a söyleyin tüm bjk taraftarının kendisine yoğun selamları var..!
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 6
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karado sorumlu comolli
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