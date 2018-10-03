Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , maçına hazır

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/spartak-trnava?id=49f0e9a7-b16c-4b3f-8629-367534f6db54" class="" rel="tag">Spartak Trnava</a> maçına hazır

    , UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovakya'nın takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basın mensuplarına kapalı bölümünde maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

    ile arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.

    1. 3.10.2018 18:57
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