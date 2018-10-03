Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk ediyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yı konuk ediyor. İlk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Spartak Trnava'yı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Slovakya temsilcisi, ilk maçında sahasında ağırladığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 1-0 mağlup etti.

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Fenerbahçe'nin 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükr?ü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edeceği Spartak Trnava karşılaşması saat 19.55'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor.

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçına Alman hakem

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak.

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

    Kaleci: , Harun Tekin, Erten Ersu

    Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

    Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas

    Forvet: Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew

    1. 2.10.2018 14:08
    2. Güncelleme: 3.10.2018 01:52
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