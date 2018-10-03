Fenerbahçe - Anadolu Efes maçında Ersun Yanal tezahüratları – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    - maçında tezahüratları

    Fenerbahçe - Anadolu Efes maçında Ersun Yanal tezahüratları

    'nin son şampiyonu ile PTT Erkekler 'nın son şampiyonu , 34'üncü 'nda karşı karşıya geldi.

    Başantrenörü , sarı lacivertli ekip ile oynadıkları mücadelede takımının başında yer aldı. Babasının rahatsızlığı sebebiyle takımın Ankara'daki çalışmalarına geç katılan Ataman, dün düzenlenen basın toplantısına bu nedenle katılamamıştı.

    KUPANIN SAHİBİ 2 SENEDİR FENERBAHÇE
    , Erkekler 'nı son 2 sezonda müzesine götüren takım olmayı başardı. 2016'da Anadolu Efes'i 77-69'luk skorla mağlup eden sarı lacivertliler, 2017'de ise Banvit'i 75-64'le geçmişti. Anadolu Efes ise 2015 sezonunda 'yı 76-74 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

    ANADOLU EFES YENİLENDİ
    Geçtiğimiz sezona Velimir Perasovic ile başlayan, daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından başantrenörlük koltuğuna Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ne normal sezonda, 'ne ise yarı finalde veda etmesine karşın, PTT Erkekler 'nı Fenerbahçe'yi mağlup ederek müzesine götürmeyi başarmıştı. Bu sezon yalnızca takım kadrosunu değil, logosunu da yenileyen İstanbul ekibi, yabancılardan Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Brock Motum dışında tüm isimlerle yollarını ayırdı ve yeni bir kadroyla sezona start verdi.

    ALİ KOÇ TRİBÜNDE
    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı 'nda takip etti. Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

    KAPALI GİŞE
    Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına iki takım taraftarları akın etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı dolarken, ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarı takımına büyük destekte bulundu.

    ERSUN YANAL TEZAHÜRATI
    Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.

    1. 3.10.2018 20:36
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