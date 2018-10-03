Cristoph Daum: "Bu takımı şampiyon yaparım" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "Bu takımı şampiyon yaparım"

    Cristoph Daum: "Bu takımı şampiyon yaparım"

    'nin başında iki kez şampiyonluk yaşayan 'dan mesaj var...

    Alman hoca, 2003-06 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırdığı sarı-lacivertlilerde bir kez daha teknik direktörlük görevine aday olduğunu söyledi. Son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yapan 64 yaşındaki hoca, "Her zaman 'de görev yapmak isterim ve bu takımı şampiyon da yaparım" sözlerini sarfetti.
    1. 3.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cristoph Daum: "Bu takımı şampiyon yaparım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN