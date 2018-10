Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi'nin 188 sayılı Ekim 2018 sayısında yayımlanan yazısı şu şekilde;

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Bu sezon, yeni bir döneme tarifsiz bir kenetlenme ile başladık. En önemli hedeflerimizden biri de bu yüksek motivasyonun beraberinde getirdiği heyecan ve enerji ile futbol takımımızın sezona iyi bir başlangıç yapmasıydı. Yapılanma sürecinin sancılı, engellerle dolu ve zorlu bir yolculuk olacağını elbette öngörüyorduk. Ancak futbol takımımızın art arda elde ettiği talihsiz sonuçlar, ne yazık ki beklentilerimizin dışında bir başlangıç yaşamamıza sebep oldu.

"FUTBOL ŞUBEMİZDEKİ MEVCUT KRİZ ORTAMI"

Bu noktada, sizlere yaşattığımız üzüntü, mutsuzluk, hatta umutsuzluk duyguları sebebiyle derin bir mahcubiyet içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Ekibimizin beklentilerimizin çok altında performans göstermesi, futbol şubemizdeki mevcut kriz ortamına sebep olmuştur. Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır.



"GEREKTİĞİNDE KİMSEYLE YOLLARI AYIRMAK KONUSUNDA..."

Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız. İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; her ne konuda olursa olsun, Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim.



"KABUL EDİLEMEZ BAŞLANGIÇ"

Bununla beraber, sportif anlamda iki aydır yaşadığımız bu kabul edilemez başlangıç, tohumlarını attığımız köklü yapılanma ve vizyon değişiminin, çok daha sancılı ve zorlu geçmesine yol açmaktadır. Ancak yaşanan her türlü olumsuzluğa, Fenerbahçe'mizin başarısızlığı için ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen belli kesimler ve onların lobilerine rağmen doğru bildiğimiz yolda ilerlemek için sabırla, inançla ve var gücümüzle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Daha önce de dile getirdiğim gibi, bizim asıl hedefimiz günü kurtarmak değil, soğukkanlı, planlı ve kararlı adımlarla 'geleceğin Fenerbahçe'sini' oluşturmaktır. Bu doğrultuda, kısa vadede yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Bu zorlu yürüyüşümüzde, sizlerin desteği en büyük motivasyon ve güç kaynağımızdır. Her zaman söylediğim gibi sizin eşsiz desteğiniz oldukça yılmadan, usanmadan sizlere layık olabilmek adına çalışacağız.

Sizlerden ricam; çeşitli spekülasyon ve günlük yönlendirmelerden etkilenmeden, birbirimize inanmaya ve kenetlenmeye devam etmemizdir. Futbol Takımımızın 4 Ekim 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 7 Ekim 2018 Pazar günü de Medipol Başakşehir ile evimizde oynayacağı maçlarda, tribünlerimizi sonsuz bir destekle "sadece Fenerbahçe" diyerek dolduracağınıza, takımımızın son saniyeye dek yanında olacağınıza inancım sonsuz.

Bu ay, basketbol ve voleybol takımlarımızın sezonları açılıyor. Fenerbahçe'nin hem ulusal hem de uluslararası arenadaki başarı hedefleri, 'öncü ve örnek olma' mottosu doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık.

Sizlerden beklentimiz, Çubuklu'yu yeşil çimlerde olduğu gibi sahalarda ve salonlarda da yalnız bırakmamanız ve var olduğumuz tüm alanlarda takımlarımıza destek olmanızdır.

Geçtiğimiz ay, olimpik şubelerimizde birbirinden farklı başarılar elde ettik. Camiamızın önemli değerleri olan olimpik şubelerimizin başarıları, bu günlerde bizlere moral ve motivasyon kaynağı olan unsurlardandır.

İspanya'nın Castellon kentinde yapılan Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi kadınlarda temsil eden Fenerbahçe Atletizm şubemiz şampiyon oldu.

İstanbul Büyük Erkekler Ferdi Boks şampiyonasında mücadele eden boksörlerimiz, şampiyonayı 9 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamladı.

32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks turnuvasında Fenerbahçeli milli boksörler, 2'si altın, 3'ü gümüş, 4'ü bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalyanın sahibi oldular.

Alt minikler ve Yıldızlar Şampiyonasında da ringe çıkan yıldızlar kategorisinde Samet Tekin, Eray Orman, Metehan Bozkurt ve üst minikler kategorisinde Yunus Emre Uyar altın madalya kazanan sporcularımız oldu.

Kürek şubemizde ise, Bulgaristan Plovdiv kentinde düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonasında kürekçilerimiz Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal ve Enes Kuşku hafif kilo dört çifte finalinde Dünya 3.'sü oldu.

Bir spor kulübü olarak Fenerbahçe'mize yaşattıkları bu mutluluk ve gurur verici tablo için tüm sporcularımıza ve şube sorumlularımıza sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Kulübümüz, sistem oturtma ve tüm paydaşları ile ilişkilerini olması gereken noktaya getirme konusunda kararlı adımlarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Eylül ayı içerisinde yaptığımız "Camiaya Sesleniş" programında Fenerbahçe'yi takip eden değerli basın mensuplarını ağırladık ve tüm sorularını yanıtlayarak programa onların yön vermesini sağladık.

Bu adım sonrasında, Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile kendilerini bir araya getirdik ve fikir alışverişi yapmaları adına önemli bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik.

Basınla iletişimi güçlendirmek, camiamız ile aramızdaki iletişimin güçlü bir bağı olan muhabirlerin, işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına fırsat tanımak için bu gibi adımlar atmaya devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız ay, yönetici arkadaşlarım, takımımızın tüm iç saha maçlarını farklı deneyimler ve özel sürprizler eşliğinde izleyebilecekleri 'Futbol Ağırlama Paketleri'ni camiamızın hizmetine sundular.

Beşiktaş maçında, bu özel alanları ve misafirlerimizi ziyaret ettim; kendileri ile tanıştım ve eşsiz bir maç günü deneyimi yaşadıklarını gördüm.

Ayrıca yine geçtiğimiz ay, 'Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu' için bir basın daveti gerçekleştirdik. Takım otobüsümüzle ilköğretim çağı çocuklarını her hafta Fenerbahçe'mizle buluşturma kararı aldık. Okullarımızdan, öğretmenlerimizden gelen yoğun ilgi ve talep, ne kadar doğru bir adım attığımızı bizlere gösterdi. Mayıs ayı sonuna kadar tüm ziyaret günleri şu an itibariyle doldu.

Geleceğin Fenerbahçeli çocuklarını stadımızda ağırlamak ve tarihimizle buluşturmak, Fenerbahçe için paha biçilemez bir değer. Yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz.

Sözlerime son verirken değinmek istediğim; bu ay tüm ülkemiz adına çok önemli bir gün olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlayacağız. Cumhuriyet, toplumumuzun en büyük ortak değeridir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. Yılı hepimize kutlu olsun.

Bu vesile ile Cumhuriyetimizi kurmak, onu yüceltmek ve yaşatmak için vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; hepimiz adına Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyorum."

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı