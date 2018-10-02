Trnava maçına Alman hakem – Fotomaç – 02 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Trnava maçına Alman hakem

    Trnava maçına Alman hakem
    , Spartak Trnava maçının hakemini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü Slovakya temsilcisi ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus üstlenecek.
    1. 2.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trnava maçına Alman hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN