Kutlualp: Sabır... – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    : Sabır...

    Kutlualp: Sabır...
    ESKİ yöneticilerden Hakan Bilal , camiaya sabır tavsiyesinde bulundu: "Bu işler kolay değil, sabırlı olmak lazım. Türk insanının yapısında sabır yoktur, heyecanlıdır, duygusaldır, çabuk işler bekler. Sancılı bir dönemden geçeceğimiz kesin, ama 1-2 yıl sabredilirse, kredi verilirse, iyi şeyler olacağına inanıyorum."
    1. 2.10.2018
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