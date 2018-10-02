Frey'in menajerinden Erzurumspor açıklaması!
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Frey'in menajeri Gateano Gallianza, Erzurumspor iddialarıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Fenerbahçeli futbolcu Frey'in menajeri Gateano Gallianza, sezon öncesinde oyuncunun Erzurumspor'a önerilmesi iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gallianza'nın açıklamaları şöyle;
Frey'in tek yetkili menajeri benim ve transfer sürecinde Erzurumspor'la kontağım olmadı. Frey için Zurich Kulübü 4-5 milyon euro bonservis istiyordu, oyuncuyu bırakma niyetinde değillerdi. Erzurum'a saygı duyuyorum ama bu parayı nasıl ödeyeceklerdi? Frey, İsviçre'den ayrılacak ise Türkiye'nin büyük kulüplerine gidebilirdi. Fenerbahçe de bu kulüplerden biri. Bu iddiaların nasıl çıktığını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Haberlerin nasıl çıktığını anlamış değilim.
MEVLÜT DOĞAN 'İZLEDİK BEĞENMEDİK' DEMİŞTİ
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Fenerbahçe'de forma giyen Frey'in sezon başında kendilerine önerildiğini söyleyerek, "Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı" ifadelerini kullanmıştı.
MİLLİYET
- 2.10.2018 16:14
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S. Memiş Yenilginin bahanesi için tamamen hoca tarafından uyutma politikası. Bu oyuncular para verildi oynatılsın diye.
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Ali S.a bursasporumuz ankaradan selam biletler ne zamn cikcak bi bilgi verseniz
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
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fbli asi ali koç yanlıştan dön gönder bu adamı yaa aykut veya yanal yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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