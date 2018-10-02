Fenerbahçe'den Cocu paylaşımı!
Sarı-Lacivertlilerin dünkü idman görüntülerinde Cocu'ya yer vermemesi dikkat çekmişti
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı karşılaşacağı Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürürken, paylaşılan Cocu görseli dikkat çekti.
Sarı-Lacivertliler antrenman görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında bu kez ilk önce teknik direktör Phillip Cocu'nun fotoğrafına yer verdi.
İşte o görüntü;
- 2.10.2018 15:36
- Güncelleme: 2.10.2018 15:38
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 1
Yorum
fbli asi ali koç yanlıştan dön gönder bu adamı yaa aykut veya yanal yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
fbli boş boş konuşma sizin paraya taptığınızı alem biliyor
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Osman olamaaaaazzzzzz. Şimdi üzüldüm işte!!!
Fenerbahçe'den Cocu paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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