Fenerbahçe'den Cocu paylaşımı!
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'den Cocu paylaşımı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den Cocu paylaşımı!

    Sarı-Lacivertlilerin dünkü idman görüntülerinde Cocu'ya yer vermemesi dikkat çekmişti

    Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı karşılaşacağı Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürürken, paylaşılan Cocu görseli dikkat çekti.

    Sarı-Lacivertliler antrenman görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında bu kez ilk önce teknik direktör Phillip Cocu'nun fotoğrafına yer verdi.

    İşte o görüntü;

    1. 2.10.2018 15:36
    2. Güncelleme: 2.10.2018 15:38
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