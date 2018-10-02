4 hocaya maaş! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    4 hocaya maaş!

    4 hocaya maaş!
    PHİLLİP Cocu ile yolların ayrılması halinde , bir sezon içinde 4 teknik direktöre maaş ödeyecek. Takımı daha önce çalıştıran Vitor Pereira ve 'a hala alacaklarını ödeyen sarı-lacivertliler, Cocu'yla birlikte anlaşma sağlayacağı yeni hocaya da maaş bağlamak zorunda kalacak.
    1. 2.10.2018
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