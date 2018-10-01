Tarman’dan maç önü eleştiri – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Tarman’dan maç önü eleştiri

    Tarman’dan maç önü eleştiri

    yönetim kurulu yedek üyesi , 3-0'lık yenilgiden önce ve 'ı kadroya almayan Cocu'yu eleştirdi.

    yönetim kurulu yedek üyesi , 3-0'lık yenilgiden önce ve 'ı kadroya almayan Cocu'yu eleştirdi. Tarman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "En azından düzenli aynı onbir isteğimizi yerine getiriyor. Benim takımlarımda düzenli Elmas ve onbir oynardı" yazdı.

    1. 1.10.2018
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