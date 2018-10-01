Tarman’dan maç önü eleştiri

Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Ozan Korman Tarman, 3-0'lık yenilgiden önce Eljif Elmas ve Barış'ı kadroya almayan Cocu'yu eleştirdi. Tarman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "En azından düzenli aynı onbir isteğimizi yerine getiriyor. Benim takımlarımda düzenli Elmas ve Barış onbir oynardı" yazdı.