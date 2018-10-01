Tarman’dan maç önü eleştiri
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Ozan Korman Tarman, 3-0'lık yenilgiden önce Eljif Elmas ve Barış'ı kadroya almayan Cocu'yu eleştirdi.
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Ozan Korman Tarman, 3-0'lık yenilgiden önce Eljif Elmas ve Barış'ı kadroya almayan Cocu'yu eleştirdi. Tarman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "En azından düzenli aynı onbir isteğimizi yerine getiriyor. Benim takımlarımda düzenli Elmas ve Barış onbir oynardı" yazdı.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Tarman’dan maç önü eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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