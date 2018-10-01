Muriç: Ekstra motive olmadık – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Muriç: Ekstra motive olmadık

    Muriç: Ekstra motive olmadık

    'nin bir golünü atan , galibiyet nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi.

    'nin bir golünü atan , galibiyet nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi. Muriç, "'nin genelinin izlediği bir maç. Ekstra motivasyona gerek yoktu. Çok iyi hazırlandık, iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Hoca değişikliği de takıma olumlu bir hava kattı" dedi.

    1. 1.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muriç: Ekstra motive olmadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN