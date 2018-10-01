Muriç: Ekstra motive olmadık
Rize'nin bir golünü atan Vedat Muriç, galibiyet nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi.
Rize'nin bir golünü atan Vedat Muriç, galibiyet nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi. Muriç, "Türkiye'nin genelinin izlediği bir maç. Ekstra motivasyona gerek yoktu. Çok iyi hazırlandık, iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Hoca değişikliği de takıma olumlu bir hava kattı" dedi.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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