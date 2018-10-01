Muriç: Ekstra motive olmadık

Rize'nin bir golünü atan Vedat Muriç, galibiyet nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi. Muriç, "Türkiye'nin genelinin izlediği bir maç. Ekstra motivasyona gerek yoktu. Çok iyi hazırlandık, iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Hoca değişikliği de takıma olumlu bir hava kattı" dedi.