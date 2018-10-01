Koç’a atmaca heykeli verildi
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi kulüp, Başkan Ali Koç'a hediye verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi kulüp, Başkan Ali Koç'a hediye verdi. Mücadele öncesinde ilk olarak Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 Ligi maçının devre arasında Ç. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, altyapı yöneticileri Serkan Karavin ve Sadullah Köse, Başkan Ali Koç'a Rizespor atkısı ve atmaca heykeli hediye etti.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Koç’a atmaca heykeli verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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