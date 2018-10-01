Koç’a atmaca heykeli verildi – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Koç’a atmaca heykeli verildi

    Koç’a atmaca heykeli verildi

    'in 7. haftasında - maçı öncesi ev sahibi kulüp, Başkan 'a hediye verdi.

    'in 7. haftasında - maçı öncesi ev sahibi kulüp, Başkan 'a hediye verdi. Mücadele öncesinde ilk olarak ile arasında oynanan U21 Ligi maçının devre arasında Ç. Rizespor Başkanı Hasan , altyapı yöneticileri Serkan Karavin ve Sadullah Köse, Başkan 'a Rizespor atkısı ve atmaca heykeli hediye etti.

    1. 1.10.2018
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