Süper Lig'de kritik maçlar çıkaran, birçok karşılaşmada galibiyetin ucundan dönen Çaykur Rizespor sonunda şeytanın bacağını kırdı. Fenerbahçe maçına kadar yaptığı 6 lig karşılaşmasının 3'ünde ilk yarıyı önde kapatan yeşil-mavililer, dün gece ilk kez ilk devresini önde kapattığı bir maçı galibiyetle tamamladı. Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk lig karşılaşmasına çıkan Karadeniz temsilcisi, 30. dakikada Vedat Muriqi, 35'te Umar Aminu ve 41'de Braian Samudio'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Rizespor o kadar istekliydi ki rakibini şaşkına çevirdi.



KONVOYLAR OLUŞTU

İkinci devrede risk alarak başlayan Fenerbahçe karşısında geriye çekilen Çaykur Rizespor, oyun disiplinini bozmadı ve müsabakayı kazanmayı başardı. Rizespor taraftarları maç sonunda galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Oyuncuları ayakta alkışlayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmaya özel araçlarıyla gelen taraftarların stat çıkışında konvoy yaparak ve korna çalarak yola koyulduğu belirtildi. Fenerbahçe galibiyeti sonrası stadyumdaki hoparlörden Karadeniz müzikleri çaldı ve oyuncular saha ortasında dans etti.



3 ŞUT 3 GOL

Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe karşısında kaleyi bulan üç şutu da gol oldu. Rizespor, bu sezon ilk kez böyle bir istatistik yakaladı.



BURUK KABUSU

Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi mağlup etmeye devam ediyor. Geçen sezon Akhisar Belediye takımının başındayken sarı-lacivertlilere karşı 3 maç yapan Okan Buruk, tüm karşılaşmaları da kazanmıştı. Bu sezon ilk maçını F.Bahçe'ye karşı yapan başarılı çalıştırıcı, yine rakibini mağlup etmeyi başardı.



BURUK, FENERBAHÇE'Yİ 1 YILDA 4. KEZ YENDİ

Ç. Rize-F.Bahçe 3-0

Akhisar-F.Bahçe 3-2

F.Bahçe-Akhisar 2-3

Akhisar-F.Bahçe 1-0



BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR GALİBİYET OLDU

Çaykur Rizespor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, çıktığı ilk lig maçında galibiyet almanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz ne olursa olsun Fenerbahçe'dir. Muhteşem bir başlangıç oldu. Gol bulunca rakibin direncinin kırılacağını tahmin ediyordum. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi doyasıya eğlensinler" ifadelerini kullandı.



U21 MAÇI DA 4-3'LE Ç.RİZE'NİN

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan maçı Rize 4-3 kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Fatih, Harun, ve Serhat kaydetti. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli de tribünden takip etti.