Karnaval
Yeni teknik direktörü Okan Buruk ile ilk lig galibiyetini alan Karadeniz ekibinde 3 puan sonrası büyük sevinç vardı. Takım ayakta alkışlandı.
Süper Lig'de kritik maçlar çıkaran, birçok karşılaşmada galibiyetin ucundan dönen Çaykur Rizespor sonunda şeytanın bacağını kırdı. Fenerbahçe maçına kadar yaptığı 6 lig karşılaşmasının 3'ünde ilk yarıyı önde kapatan yeşil-mavililer, dün gece ilk kez ilk devresini önde kapattığı bir maçı galibiyetle tamamladı. Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk lig karşılaşmasına çıkan Karadeniz temsilcisi, 30. dakikada Vedat Muriqi, 35'te Umar Aminu ve 41'de Braian Samudio'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Rizespor o kadar istekliydi ki rakibini şaşkına çevirdi.
KONVOYLAR OLUŞTU
İkinci devrede risk alarak başlayan Fenerbahçe karşısında geriye çekilen Çaykur Rizespor, oyun disiplinini bozmadı ve müsabakayı kazanmayı başardı. Rizespor taraftarları maç sonunda galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Oyuncuları ayakta alkışlayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmaya özel araçlarıyla gelen taraftarların stat çıkışında konvoy yaparak ve korna çalarak yola koyulduğu belirtildi. Fenerbahçe galibiyeti sonrası stadyumdaki hoparlörden Karadeniz müzikleri çaldı ve oyuncular saha ortasında dans etti.
3 ŞUT 3 GOL
Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe karşısında kaleyi bulan üç şutu da gol oldu. Rizespor, bu sezon ilk kez böyle bir istatistik yakaladı.
BURUK KABUSU
Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi mağlup etmeye devam ediyor. Geçen sezon Akhisar Belediye takımının başındayken sarı-lacivertlilere karşı 3 maç yapan Okan Buruk, tüm karşılaşmaları da kazanmıştı. Bu sezon ilk maçını F.Bahçe'ye karşı yapan başarılı çalıştırıcı, yine rakibini mağlup etmeyi başardı.
BURUK, FENERBAHÇE'Yİ 1 YILDA 4. KEZ YENDİ
Ç. Rize-F.Bahçe 3-0
Akhisar-F.Bahçe 3-2
F.Bahçe-Akhisar 2-3
Akhisar-F.Bahçe 1-0
BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR GALİBİYET OLDU
Çaykur Rizespor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, çıktığı ilk lig maçında galibiyet almanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz ne olursa olsun Fenerbahçe'dir. Muhteşem bir başlangıç oldu. Gol bulunca rakibin direncinin kırılacağını tahmin ediyordum. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi doyasıya eğlensinler" ifadelerini kullandı.
U21 MAÇI DA 4-3'LE Ç.RİZE'NİN
Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan maçı Rize 4-3 kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Fatih, Harun, ve Serhat kaydetti. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli de tribünden takip etti.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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