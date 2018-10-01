Sarı Lacivertliler'den ayrılacağına yönelik iddialar artık iyiden iyiye artmaya başlayan Hollandalı teknik adamla ilgili bir yorum da vatandaşı ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'tan geldi.



Hollandalı efsane, ülkesinde yayın yapan NOS televizyonunda katıldığı Studio Voetbal programında Cocu'nun takımdaki geleceğinden artık korktuğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:



"Cocu, PSV Eindhoven'da da vasat bir başlangıç yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV'nin antrenman tesisleri) değil.

Cocu, bir anda İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. Dolayısıyla aradaki zıtlık çok büyük."



