Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu, topun ağzındaki isim konumuna gelmişti.
Sarı Lacivertliler'den ayrılacağına yönelik iddialar artık iyiden iyiye artmaya başlayan Hollandalı teknik adamla ilgili bir yorum da vatandaşı ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'tan geldi.
Hollandalı efsane, ülkesinde yayın yapan NOS televizyonunda katıldığı Studio Voetbal programında Cocu'nun takımdaki geleceğinden artık korktuğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:
"Cocu, PSV Eindhoven'da da vasat bir başlangıç yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV'nin antrenman tesisleri) değil.
Cocu, bir anda İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. Dolayısıyla aradaki zıtlık çok büyük."
- 1.10.2018 12:02
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 5
Yorum
Beter olun Yardim ettikleri halde hali bu :) Basketbol'a dönsünler bence hatta futbol şubesini kapatsınlar :))))
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 5
Yorum
SABOTAJ VAR Korner'de zıplayan tek bir Fenerli topçu yok!!! Bu resmen sabote etmektir. Kimler bu takimi sabote ediyor açıklayın Sn. Çakar.
-
Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk
Toplam 2
Yorum
Fitbol sever Baska masraflardan da kurtulsak Reis.
Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.