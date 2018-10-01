Harun Tekin'in Rize kabusu
Spor Toto Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde dün akşam Çaykur Rizespor’a 3-0 kaybeden Fenerbahçe’de kalede bulunan Harun Tekin, Karadeniz temsilcisinden son 2 maçta tam 9 gol yedi.
- 1.10.2018 11:12
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
BJK'li He Besiktas'i geçen hafta ezmislerdi ya... Senol Günes'in inadina ve korkakligina dua etsinler !
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
Bu nedir ? Yaw aatif hiç FB'nin ilk 11 oyuncusu olabilir mi ? Ekici bile daha iyi.. Hele Harun nasil bir kaleci. Topal artik ayak uyduramiyor..
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Bursaspor galibiyeti unuttu
Toplam 1
Yorum
BETER OLSUNLAR BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ ALT KÜME SİZİ BEKLİYOR.
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