Harun Tekin'in Rize kabusu
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'in Rize kabusu

    Harun Tekin'in Rize kabusu

    Spor Toto ’in 7. hafta mücadelesinde dün akşam ’a 3-0 kaybeden ’de kalede bulunan , temsilcisinden son 2 maçta tam 9 gol yedi.

    'in 7. haftasında 'a 3-0 mağlup olan 'de kaleci Harun, Rize'de kabus yaşıyor. Yaz transfer sezonunda 'dan sarı-lacivertli takıma dahil olan milli file bekçisi, 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Bursaspor formasıyla, Çaykur Rizespor'dan Rize'de tam 6 gol yemişti. Fenerbahçe formasıyla dün oynanan maçta kalesinde 3 gol gören Harun, temsilcisinin sahasında oynadığı son 2 maçta tam 9 gol yedi.
    1. 1.10.2018 11:12
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