"Gereken yapılacak" – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    "Gereken yapılacak"

    "Gereken yapılacak"

    F.Bahçe Başkanı , maç sonunda tribünlere giderek taraftarlara seslendi ve “Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyet için özür dilerim. Gereken yapılacak” dedi

    Başkanı , 3-0'lık yenilgisinden sonra küplere bindi. Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarılacivertli takımda teknik direktör Cocu hedefteki isim haline gelirken, gözler iki hafta önce FB TV'de "Çok büyük bir facia olmadığı takdirde devre arasına kadar bir şey yapmam" diyen Koç'a çevrilmişti. 3-0'lık yenilgi Koç'u çileden çıkardı ve başkan maçtan sonra direkt soyunma odasına giderek futbolcular ve teknik heyete "Bu forma kutsaldır değerini bilin" diyerek fırça attı.

    SİZE KARŞI MAHCUBUZ
    Hayli sinirli olduğu gözlenen Başkanı , daha sonra takımı tribüne çağırıp protesto eden taraftarların yanına gitti. Rize'deki maçı izlemeye gelen ve alınan yenilgi nedeniyle hayli tepkili olan sarı-lacivertli futbolseverlere seslenen başkan Ali Koç, "Sizlerden özür diliyorum. Dediğiniz gibi bu forma kutsaldır, bu formanın ağırlığını anlayamadılar. Ne deseniz haklısınız, her reaksiyonunuzda haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Size sabredin diyemiyorum. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

    1. 1.10.2018
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