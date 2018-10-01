"Gereken yapılacak"
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda tribünlere giderek taraftarlara seslendi ve “Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyet için özür dilerim. Gereken yapılacak” dedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisinden sonra küplere bindi. Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarılacivertli takımda teknik direktör Cocu hedefteki isim haline gelirken, gözler iki hafta önce FB TV'de "Çok büyük bir facia olmadığı takdirde devre arasına kadar bir şey yapmam" diyen Koç'a çevrilmişti. 3-0'lık yenilgi Koç'u çileden çıkardı ve başkan maçtan sonra direkt soyunma odasına giderek futbolcular ve teknik heyete "Bu forma kutsaldır değerini bilin" diyerek fırça attı.
SİZE KARŞI MAHCUBUZ
Hayli sinirli olduğu gözlenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha sonra takımı tribüne çağırıp protesto eden taraftarların yanına gitti. Rize'deki maçı izlemeye gelen ve alınan yenilgi nedeniyle hayli tepkili olan sarı-lacivertli futbolseverlere seslenen başkan Ali Koç, "Sizlerden özür diliyorum. Dediğiniz gibi bu forma kutsaldır, bu formanın ağırlığını anlayamadılar. Ne deseniz haklısınız, her reaksiyonunuzda haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Size sabredin diyemiyorum. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
"Gereken yapılacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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