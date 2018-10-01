Fenerbahçe ligde en çok kaybeden 2. takım
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında dün akşam deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Akhisarspor ile birlikte ligde en çok maç kaybeden ikinci takımı olarak dikkat çekti.
Sezona beklentilerin uzağında başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam deplasmanda oynadığı mücadelede Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte 7 haftalık periyotta 4. mağlubiyetini alarak, ligde Akhisarspor ile birlikte BB Erzurumspor'un ardından en çok maç kaybeden kaybeden ekipler oldu. Doğu Anadolu temsilcisi 5 mağlubiyet alırken, onu 4 yenilgiyle Fenerbahçe ve Akhisarspor takip etti.
- 1.10.2018 11:18
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
BJK'li He Besiktas'i geçen hafta ezmislerdi ya... Senol Günes'in inadina ve korkakligina dua etsinler !
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
Bu nedir ? Yaw aatif hiç FB'nin ilk 11 oyuncusu olabilir mi ? Ekici bile daha iyi.. Hele Harun nasil bir kaleci. Topal artik ayak uyduramiyor..
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Bursaspor galibiyeti unuttu
Toplam 1
Yorum
BETER OLSUNLAR BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ ALT KÜME SİZİ BEKLİYOR.
Fenerbahçe ligde en çok kaybeden 2. takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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