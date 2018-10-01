Fenerbahçe ligde en çok kaybeden 2. takım
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    ligde en çok kaybeden 2. takım

    Fenerbahçe ligde en çok kaybeden 2. takım

    Spor Toto ’in 7. haftasında dün akşam deplasmanda ’a 3-0 mağlup olan , Akhisarspor ile birlikte ligde en çok maç kaybeden ikinci takımı olarak dikkat çekti.

    Sezona beklentilerin uzağında başlayan , 'in 7. haftasında dün akşam deplasmanda oynadığı mücadelede 'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte 7 haftalık periyotta 4. mağlubiyetini alarak, ligde Akhisarspor ile birlikte BB Erzurumspor'un ardından en çok maç kaybeden kaybeden ekipler oldu. temsilcisi 5 mağlubiyet alırken, onu 4 yenilgiyle Fenerbahçe ve Akhisarspor takip etti.

    1. 1.10.2018 11:18
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