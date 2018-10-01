Başarısız sonuçların ardından sportif direktör Comolli de hedefteki isimlerden biri oldu. Yeni transferler Jailson, Frey, Reyes ve Ayew beklentilerin altında kalması eleştiri oklarını Comolli'ye çevirdi. Cocu'dan sonra en çok eleştirilen isim Comolli'ydi.