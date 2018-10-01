Comolli de hedefte – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    de hedefte

    Comolli de hedefte

    Başarısız sonuçların ardından sportif direktör de hedefteki isimlerden biri oldu.

    Başarısız sonuçların ardından sportif direktör de hedefteki isimlerden biri oldu. Yeni transferler Jailson, Frey, Reyes ve Ayew beklentilerin altında kalması eleştiri oklarını Comolli'ye çevirdi. Cocu'dan sonra en çok eleştirilen isim Comolli'ydi.

    1. 1.10.2018
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