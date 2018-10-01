Comolli de hedefte
Başarısız sonuçların ardından sportif direktör Comolli de hedefteki isimlerden biri oldu.
Başarısız sonuçların ardından sportif direktör Comolli de hedefteki isimlerden biri oldu. Yeni transferler Jailson, Frey, Reyes ve Ayew beklentilerin altında kalması eleştiri oklarını Comolli'ye çevirdi. Cocu'dan sonra en çok eleştirilen isim Comolli'ydi.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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