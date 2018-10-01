Bizim için utanç verici – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Bizim için utanç verici

    Bizim için utanç verici

    F.Bahçe Cocu, 90 dakika sonunda net konuştu: Bizim böyle oynama gibi lüksümüz yok. Çok berbat durumdayız

    Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 7. lig maçında 4. yenilgisini alan Phillip Cocu, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. "Maçın ilk yarısı bizim için utanç vericiydi" diyen Hollandalı teknik adam, "12 dakikada 3 gol yedik. Her iki yarıda da ayrı bir gördük. Çok kötü durumdayız. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Cocu, sözlerine şöyle devam etti: "Çok kısa zamanda maçı rakibe vermişiz. Bizim şu anda böyle oynama gibi bir lüksümüz yok. Çok berbat bir durumdayız. Her maçta aynı motivasyonla sahada olmalıyız. karşısında gösterdiğimiz arzuyu karşısında tekrarlayamadık. İyi oynarsınız, kötü oynarsınız ama her maça aynı motivasyonla çıkmak zorundasınız. Kafalarımızı toparlayıp, yolumuza devam edeceğiz."

    1. 1.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bizim için utanç verici haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN