Bizim için utanç verici
F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, 90 dakika sonunda net konuştu: Bizim böyle oynama gibi lüksümüz yok. Çok berbat durumdayız
Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 7. lig maçında 4. yenilgisini alan Phillip Cocu, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. "Maçın ilk yarısı bizim için utanç vericiydi" diyen Hollandalı teknik adam, "12 dakikada 3 gol yedik. Her iki yarıda da ayrı bir Fenerbahçe gördük. Çok kötü durumdayız. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Cocu, sözlerine şöyle devam etti: "Çok kısa zamanda maçı rakibe vermişiz. Bizim şu anda böyle oynama gibi bir lüksümüz yok. Çok berbat bir durumdayız. Her maçta aynı motivasyonla sahada olmalıyız. Beşiktaş karşısında gösterdiğimiz arzuyu Rize karşısında tekrarlayamadık. İyi oynarsınız, kötü oynarsınız ama her maça aynı motivasyonla çıkmak zorundasınız. Kafalarımızı toparlayıp, yolumuza devam edeceğiz."
- 1.10.2018
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Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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