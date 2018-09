Bizim için utanç verici

Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 7. lig maçında 4. yenilgisini alan Phillip Cocu, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. "Maçın ilk yarısı bizim için utanç vericiydi" diyen Hollandalı teknik adam, "12 dakikada 3 gol yedik. Her iki yarıda da ayrı bir Fenerbahçe gördük. Çok kötü durumdayız. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Cocu, sözlerine şöyle devam etti: "Çok kısa zamanda maçı rakibe vermişiz. Bizim şu anda böyle oynama gibi bir lüksümüz yok. Çok berbat bir durumdayız. Her maçta aynı motivasyonla sahada olmalıyız. Beşiktaş karşısında gösterdiğimiz arzuyu Rize karşısında tekrarlayamadık. İyi oynarsınız, kötü oynarsınız ama her maça aynı motivasyonla çıkmak zorundasınız. Kafalarımızı toparlayıp, yolumuza devam edeceğiz."