Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Spor yazarı Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin Rize'de 42 dakikada 3-0 yenik duruma düşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ahmet Çakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ahmet Çakar, "Kuzeydoğuda bulunan şirin sahil şehrimiz Rize'de tuhaf şeyler yaşanıyor!" yazdı. Ahmet Çakar bir diğer tweetinde ise 'Ege'de beklenen Kırbaç kasıgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi' ifadelerini kullandı.
- 30.9.2018 20:02
- Güncelleme: 1.10.2018 01:56
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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