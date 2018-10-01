5 maçta 11 gol yedi
Transferin son günlerinde Bursa’dan alınan Harun Tekin, Çaykur Rize maçında döküldü. Harun, 5 resmi maçta kalesinde tam 11 gol gördü
Fenerbahçe'nin transferin bitmesine kısa süre kala Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, dün akşam sarı-lacivertlilerin kalesini 5. kez korudu. Performansıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan 29 yaşındaki file bekçisi, Çaykur Rizespor karşısında koruduğu ağların 3 kez havalanmasına engel olamadı. Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 mücadelede kalesinde tam 7 gol gören Harun, ligin ilk üç haftasında da Bursaspor formasıyla üç maçta 3 gol yemişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e karşı oynanan mücadelede de 4 defa avlanan tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli formayla toplam 5 resmi maçta 11 gol yedi.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
5 maçta 11 gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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