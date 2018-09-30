Vaughn bir yıl daha Fener’de – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
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    Vaughn bir yıl daha Fener’de

    Vaughn bir yıl daha Fener’de
    Takımı, ABD asıllı Çek pivot Kia Vaughn'un sözleşmesini 1 yıl uzattı. 31 yaşındaki basketbolcu geçen sezon Bilyoner.com 'nde çıktığı 31 maçta 11,4 sayı, 6,8 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele ederken, Euroleague Women karşılaşmalarında ise 10,2 sayı ve 6,2 ribaund ortalamaları tutturdu.
    1. 30.9.2018
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