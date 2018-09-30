Samudio ve Muriç’e dikkat – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    ve ’e dikkat

    Samudio ve Muriç’e dikkat
    RİZESPOR'U analiz eden Cocu'nun yardımcıları, ve Vedat 'e dikkat edilmesi yönünde rapor sundu. ekibinin geliştireceği kontrataklarda defans bu ikiliye boş alan bırakmayacak.
    1. 30.9.2018
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