NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Tribünlerde bir tezahürat var 'Vallahi rezalet, billahi rezalet' diye bu Fener gerçekten rezalet. Çaykur Rizespor takımının muhteşem konsantrasyonu ve iyi oyununu da belirtmek lazım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından dolayı tepkiler aldık. Ali Koç'un da taraftarlara 'Beşiktaş'ı ezdik' diye cevap verdiğini gördük."

"Rize yakaladı. Aslında Beşiktaş düşünsün. Fenerbahçe derbide 50 bin taraftarıyla ciğerden oynadığı için bir puan aldı. Beşiktaş'ın ölüsü puan aldı. Maç 2-0 bitse farklı cümleler kullanabilirdim. Fenerbahçe üçüncüyü yemezse toleransım vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca büyük bir holdingde önemli bir ailede binlerce insanı çalıştırıyor. Restoran her gün iflas ediyor. Beşiktaş maçından beri geminin yürümediğini görüyoruz."

"FENERBAHÇELİ ÜZGÜN..."

"Taraftar da, matematik hocası da, işçisi de bunu görüyor. Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar da olabilir. Ali bey büyük bir heyecanla geldi. Hata da yapabilir. Teknik direktör hatası da olabilir. Kötü insan demem mümkün değil.

"Hem Comolli'yi hem Cocu'yu getiriyorsun futbolu yönetmeye ve bu iki kişi de ülkeyi sıfır tanıyor. Bu ikisi de Rize'ye nasıl gidileceğini bile bilmiyor. Rize ile Fenerbahçe maça çıkarken istatistikleri eşitti. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz sıfır hazırlıklı futbol takımını bu günlere getiriyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın."

"2 SENE ÇÖPE GİDER"

"Haftaya Başakşehir maçı var sonra da ara var. Başakşehir'i yenerse Fenerbahçe Cocu ile devam eder ve 2 sene daha çöpe gider. Oyuncular yırtmasın bu arada. Çubukluyu giyiyorsan mücadele edeceksin. Erken radikal karar almayayım diyordur."

"Geçen hafta yumruk atacak hali yoktu iki takımın. Patladı bugün işte. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin maçta 3 tane gol atacak potansiyeli var. Net bir yorum yapmayayım. Benim hala ümidim var. Maçın dönüşü de Fenerbahçe'nin aleyhine olacaktır. Işığın olmadığını söylemiştim ben. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe tarihinde nadirdir liderin 8 puan gerisindesin. İkinci yarı daha tuhaf bir maç bekliyorum. "