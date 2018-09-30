Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'ye bir darbe de Çaykur Rizespor'dan geldi.



Ev sahibi ekip mücadeleye etkili başladı ve 12 dakika içinde 3 gol buldu ve devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Fenerbahçe daha etkili göründü ancak farkı eritecek golü bulamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor puanını 6 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 7 puanla 14. sırada kaldı.

ARIZA 'VAR'

Mücadelede "Video Yardımcı Hakem" (VAR) sisteminde arıza yaşandı. Maçın ikinci yarısının son bölümlerinde VAR'da kısa süreli bir arıza meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika sistem giderken, arızanın giderilmesiyle mücadelenin geri kalanında VAR yeniden devreye girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

16. dakikada ev sahibi ekipte Boldrin'in sağ kanattan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in kontrolünde üstten auta çıktı.

21. dakikada kazanılan faul atışında Benzia'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Reyes'in kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Fenerbahçe, Ayew ile gole yaklaştı. Jailson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada meşin yuvarlağa Ayew ön direkte vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Sol taraftan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

35. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar'ın ceza sahası ön çizgisinde bekletmeden vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelere gitti: 2-0

41. dakikada Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ağlarını 3. kez havalandırdı. Kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Boldrin'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in solundan filelere gitti: 3-0

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Slimani'nin sol taraftan ceza yayı üzerine pasında Benzia'nin şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

61. dakikada kazanılan faul atışında Benzia'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Frey'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Benzia'nin kullandığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

79. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Samudio'nun bekletmeden şutunda, top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

82. dakikada Frey'in ara pasında ceza sahası içerisinde Saadane'den sıyrıldıktan sonra Ayew'in yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

90+1. dakikada Ayew'in kafa ile yerden sektirdiği topa Slimani'nin kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.