Gözler yine Ayew’de – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Gözler yine ’de

    Gözler yine Ayew’de

    derbi 11’iyle sahada olacak. üç maçta 2 gol, 1 asist üreten en büyük koz... Skrtel’in yerine yine Reyes sahada

    Fenerbahçe'nin Rizespor önüne maçındaki 11'le çıkması bekleniyor. Sakatlığı süren Skrtel bugün de yok. Stoperde Reyes ile Roman ikilisi olacak. Cocu'nun maçtaki en büyük kozları ise ve Slimani. 3 maçta 2 gol, 1 de asist üreten Ayew'in attığı 2 golün ortasını yapan da sol kanattan ataklara destek verecek 'nın endişesi ise deplasman istatistiği... Kanarya bu sezon dış sahadaki 3 maçında sadece 1 gol bulabildi. Malatyaspor ve deplasmanlarını 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tek golünü 'u 1-0 yendiği maçta kaydetti.
    1. 30.9.2018
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