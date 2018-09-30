Fener çıkış peşinde

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan sarı- lacivertliler, deplasmanda da olsa kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 7 puanı bulunan Kanarya yenilmesi halinde ise maç fazlasıyla lider durumda olan Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşecek. Hafta içinde kan değişikliğine giderek teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ev sahibi Çaykur Rizespor'da da hedef ligde bu sezonki ilk galibiyetini almak. Rize'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.



KAPALI GİŞE

Karşılaşma için satışa sunulan biletlerden 9 bin 200'ünün satıldığı açıklandı. Elde kalan 3 bin biletin de bugün tükenmesi bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan 783 koltuğu günler öncesinden satın almıştı.

FENERBAHÇE 24-7 ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bugün 40. kez karşılaşacak. Lig ve özel müsabakalar toplamında oynanan geride kalan 39 karşılaşmadan 24'ünü Kanarya, 7'sini Rizespor kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.