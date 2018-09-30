Fener çıkış peşinde – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Fener çıkış peşinde

    Fener çıkış peşinde

    İlk 6 haftada 7 puanda kalan Kanarya, ’a konuk oluyor

    , 'in 7. haftasında bugün 'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide ile 1-1 berabere kalan sarı- lacivertliler, deplasmanda da olsa kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 7 puanı bulunan Kanarya yenilmesi halinde ise maç fazlasıyla lider durumda olan 'ın 8 puan gerisine düşecek. Hafta içinde kan değişikliğine giderek teknik direktörlüğe 'u getiren ev sahibi 'da da hedef ligde bu sezonki ilk galibiyetini almak. Rize'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek.

    KAPALI GİŞE
    Karşılaşma için satışa sunulan biletlerden 9 bin 200'ünün satıldığı açıklandı. Elde kalan 3 bin biletin de bugün tükenmesi bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan 783 koltuğu günler öncesinden satın almıştı.

    FENERBAHÇE 24-7 ÜSTÜN
    ile Çaykur Rizespor bugün 40. kez karşılaşacak. Lig ve özel müsabakalar toplamında oynanan geride kalan 39 karşılaşmadan 24'ünü Kanarya, 7'sini Rizespor kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

    1. 30.9.2018
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