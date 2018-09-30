Fener çıkış peşinde
İlk 6 haftada 7 puanda kalan Kanarya, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan sarı- lacivertliler, deplasmanda da olsa kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 7 puanı bulunan Kanarya yenilmesi halinde ise maç fazlasıyla lider durumda olan Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşecek. Hafta içinde kan değişikliğine giderek teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ev sahibi Çaykur Rizespor'da da hedef ligde bu sezonki ilk galibiyetini almak. Rize'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
KAPALI GİŞE
Karşılaşma için satışa sunulan biletlerden 9 bin 200'ünün satıldığı açıklandı. Elde kalan 3 bin biletin de bugün tükenmesi bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan 783 koltuğu günler öncesinden satın almıştı.
FENERBAHÇE 24-7 ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bugün 40. kez karşılaşacak. Lig ve özel müsabakalar toplamında oynanan geride kalan 39 karşılaşmadan 24'ünü Kanarya, 7'sini Rizespor kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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