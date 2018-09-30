Eboue'den Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşımı! – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Eboue'den 'yi kızdıracak paylaşımı!

    Eboue'den Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşımı!

    Bir dönem 'da top koşturan 'den paylaşımı geldi.

    Bir dönem 'da top koşturan 'den paylaşımı geldi. Fenerbahçe'nin deplasmanda 'a 3-0 yenilmesinin ardından paylaşımda bulunan Eboue, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden dolayı keyifli. İşte Eboue'nin paylaşımı...

    1. 30.9.2018 23:21
    2. Güncelleme: 30.9.2018 23:41
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