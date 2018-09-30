Eboue'den Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşımı!
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Emmanuel Eboue'den Fenerbahçe paylaşımı geldi.
- 30.9.2018 23:21
- Güncelleme: 30.9.2018 23:41
- Eboue'den Fenerbahçe paylaşımı!
- Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi
- Maç Sonucu | TFF 2. Lig: Manisaspor: 3 - Sakaryaspor: 4 | ÖZET
- Okan Buruk: Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyorduk
- Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 1
Yorum
aykutu istiyoruz. ersun yanalla falan olmaz bu iş. aykut hocayı istiyoruz.
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 1
Yorum
rıdvan demirkol rıdvan hocam, mehmet demirkol hocam, ne olacak bu fenerbahçenin hali.
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 5
Yorum
Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
Eboue'den Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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