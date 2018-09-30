Cüneyt Çakır sendromu – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    sendromu

    Cüneyt Çakır sendromu
    FENERBAHÇE, ile 48 maçta 26 galibiyet, 8 beraberlik, 14 yenilgi aldı. Çakır özellikle deplasmanda hiç yaramıyor.
    1. 30.9.2018
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