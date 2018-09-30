Cocu galibiyet almakta zorlanıyor! – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Cocu galibiyet almakta zorlanıyor!

    Cocu galibiyet almakta zorlanıyor!

    , sezon başında takımın başına getirdiği Hollandalı çalıştırıcı Cocu ile galibiyet almakta zorlanıyor.

    , sezon başında takımın başına getirdiği Hollandalı çalıştırıcı Cocu ile galibiyet almakta zorlanıyor. Sezon başında takımın başına geçen Cocu, Fenerbahçe başında şimdiye kadar 10 maçta görev aldı.

    Bu maçların ancak 2'sinden galibiyet çıkaran Cocu, 2 de beraberlik aldı. 10 maçın 4'ünde sahadan yenilgisiz ayrılan Fenerbahçe, kalan 6 maçtan ise boynu bükük ayrıldı.
    1. 30.9.2018 21:38
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