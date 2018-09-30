Süper Lig'in ilk 6 haftasında yaşanan puan kayıpları yüzünden her maça "bıçak sırtı" hazırlanan Fenerbahçe'de parola, bir hafta içinde oynanacak 3 maçı da kazanarak düzlüğe çıkmak. Bu akşam Çaykur Rizespor'u, hafta arasında Spartak Trnava'yı, gelecek hafta sonunda da Medipol Başakşehir'i yenmeleri durumunda en azından derin bir nefes alacaklarını oyuncularına anlatan teknik direktör Phillip Cocu, oyunculara "Kayıp istemiyorum" talimatı verdi. Hollandalı teknik adam Rize deplasmanından galibiyetle dönüp, Trnava'yı da yenmeleri durumunda Başakşehir karşısında seyricilerinin de desteğiyle "şampiyonluk yarışında diriliş" maçına çıkacaklarını oyuncularına anlattı.

SON PROVA YAPILDI

Kanarya hazırlıklarını tamamladı. Cocu yönetiminde dün İstanbul'da gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.