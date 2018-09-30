Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Bir hafta içinde Çaykur Rizespor, Spartak Trnava ve Başakşehir’le karşılaşacaklarını hatırlatan Phillip Cocu, “Üçte üç hem kayıplarımızı telafi eder hem de ligde ve Avrupa’da bizi iddialı duruma sokar” dedi
Süper Lig'in ilk 6 haftasında yaşanan puan kayıpları yüzünden her maça "bıçak sırtı" hazırlanan Fenerbahçe'de parola, bir hafta içinde oynanacak 3 maçı da kazanarak düzlüğe çıkmak. Bu akşam Çaykur Rizespor'u, hafta arasında Spartak Trnava'yı, gelecek hafta sonunda da Medipol Başakşehir'i yenmeleri durumunda en azından derin bir nefes alacaklarını oyuncularına anlatan teknik direktör Phillip Cocu, oyunculara "Kayıp istemiyorum" talimatı verdi. Hollandalı teknik adam Rize deplasmanından galibiyetle dönüp, Trnava'yı da yenmeleri durumunda Başakşehir karşısında seyricilerinin de desteğiyle "şampiyonluk yarışında diriliş" maçına çıkacaklarını oyuncularına anlattı.
SON PROVA YAPILDI
Kanarya hazırlıklarını tamamladı. Cocu yönetiminde dün İstanbul'da gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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