Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'de Cocu üçlük istedi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Cocu üçlük istedi

    Bir hafta içinde , ve ’le karşılaşacaklarını hatırlatan , “Üçte üç hem kayıplarımızı telafi eder hem de ligde ve Avrupa’da bizi iddialı duruma sokar” dedi

    Süper Lig'in ilk 6 haftasında yaşanan puan kayıpları yüzünden her maça "bıçak sırtı" hazırlanan 'de parola, bir hafta içinde oynanacak 3 maçı da kazanarak düzlüğe çıkmak. Bu akşam 'u, hafta arasında 'yı, gelecek hafta sonunda da Medipol 'i yenmeleri durumunda en azından derin bir nefes alacaklarını oyuncularına anlatan teknik direktör , oyunculara "Kayıp istemiyorum" talimatı verdi. Hollandalı teknik adam Rize deplasmanından galibiyetle dönüp, Trnava'yı da yenmeleri durumunda karşısında seyricilerinin de desteğiyle "şampiyonluk yarışında diriliş" maçına çıkacaklarını oyuncularına anlattı.

    Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'i

    SON PROVA YAPILDI
    Kanarya hazırlıklarını tamamladı. Cocu yönetiminde dün İstanbul'da gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.

    1. 30.9.2018
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