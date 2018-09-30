Ali Koç da takımla gitti – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    da takımla gitti

    Ali Koç da takımla gitti
    Sarı-lacivertliler, dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla önce 'a gitti, oradan da otobüslerle 'ye geçerek kampa girdi. Takımı Rize'de bir grup taraftar karşılarken, oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Başkan ve yöneticiler de kafilede yer aldı.
    1. 30.9.2018
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