Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'dan olay Rizespor - paylaşımı

    Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı

    Spor yazarı , - maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

    'in 7. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, Rizespor karşısında 42. dakikada 3-0 geriye düştü.

    Fenerbahçe'nin Rize'de 42 dakikada 3-0 yenik duruma düşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. , Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    Ahmet Çakar, "Kuzeydoğuda bulunan şirin sahil şehrimiz Rize'de tuhaf şeyler yaşanıyor!" yazdı. Ahmet Çakar bir diğer tweetinde ise 'Ege'de beklenen Kırbaç kasıgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi' ifadelerini kullandı.

    1. 30.9.2018 20:02
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