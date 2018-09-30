Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Spor yazarı Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin Rize'de 42 dakikada 3-0 yenik duruma düşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ahmet Çakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ahmet Çakar, "Kuzeydoğuda bulunan şirin sahil şehrimiz Rize'de tuhaf şeyler yaşanıyor!" yazdı. Ahmet Çakar bir diğer tweetinde ise 'Ege'de beklenen Kırbaç kasıgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi' ifadelerini kullandı.
- 30.9.2018 20:02
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 5
Yorum
Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 5
Yorum
Rengibozuksavar Senin kafan basıyor mu 10 000 kişinin ayakkabıları ile o çimlerde dolaşabileceğine. Yemeyin oğlum bunları
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI
Toplam 1
Yorum
Fb Vay arkadas ya ne var bu atifta
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