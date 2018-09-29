Trnava biletleri yarın satışta – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    biletleri yarın satışta

    Trnava biletleri yarın satışta

    'nin ile 4 Ekim'deoynayacağı maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

    'nin ile 4 Ekim'deoynayacağı maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. Genel satışına salı günü başlanacak bilet fiyatları şöyle: Fenerium Üst H-I Blok: 130 TL, H Blok: 230 TL, Fenerium Alt G Blok: 270 TL, Fenerium Alt F Blok: 325 TL.

    1. 29.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trnava biletleri yarın satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN