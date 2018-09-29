Trnava biletleri yarın satışta
Fenerbahçe'nin Trnava ile 4 Ekim'deoynayacağı Avrupa Ligi maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.
Fenerbahçe'nin Trnava ile 4 Ekim'deoynayacağı Avrupa Ligi maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. Genel satışına salı günü başlanacak bilet fiyatları şöyle: Fenerium Üst H-I Blok: 130 TL, Fenerium Alt H Blok: 230 TL, Fenerium Alt G Blok: 270 TL, Fenerium Alt F Blok: 325 TL.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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