Tomas: Sabır şart

Çaykur Rize'de Okan Buruk'un yardımcılığına getirilen Stjepan Tomas, Fenerbahçe'nin Ali Koç'la yeni bir döneme girdiğini, hemen her şeyin yerine oturmayacağını söyledi. Geçmişte Fenerbahçe ve G.Saray formaları giyen Hırvat antrenör, "Cocu'nun da uyum sağlaması gerekiyor. Sabır şart" dedi.