Tomas: Sabır şart
Çaykur Rize'de Okan Buruk'un yardımcılığına getirilen Stjepan Tomas, Fenerbahçe'nin Ali Koç'la yeni bir döneme girdiğini, hemen her şeyin yerine oturmayacağını söyledi.
Çaykur Rize'de Okan Buruk'un yardımcılığına getirilen Stjepan Tomas, Fenerbahçe'nin Ali Koç'la yeni bir döneme girdiğini, hemen her şeyin yerine oturmayacağını söyledi. Geçmişte Fenerbahçe ve G.Saray formaları giyen Hırvat antrenör, "Cocu'nun da uyum sağlaması gerekiyor. Sabır şart" dedi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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