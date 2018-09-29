Tomas: Sabır şart – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Tomas: Sabır şart

    Tomas: Sabır şart

    'de 'un yardımcılığına getirilen , 'nin 'la yeni bir döneme girdiğini, hemen her şeyin yerine oturmayacağını söyledi.

    'de 'un yardımcılığına getirilen , 'nin 'la yeni bir döneme girdiğini, hemen her şeyin yerine oturmayacağını söyledi. Geçmişte Fenerbahçe ve G.Saray formaları giyen Hırvat antrenör, "Cocu'nun da uyum sağlaması gerekiyor. Sabır şart" dedi.

    1. 29.9.2018
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