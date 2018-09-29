Spartak Trnava kaybetti
Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Spartak Trnava, konuk ettiği lider Slovan Bratislava'ya 2-1 mağlup oldu.
Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Spartak Trnava, konuk ettiği lider Slovan Bratislava'ya 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Spartak Trnava, ligin 10. hafta mücadelesinde Antona Malatinskeho Stadı'nda Slovan Bratislava'yı ağırladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Slovan Bratislava, 42. dakikada Andraz Sporar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Spartak Trnava, 47. dakikada Marek Bakos'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Slovan Bratislava, 78. dakikada Dejan Drazic'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Slovan Bratislava, puanını 26'ya çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Spartak Trnava ise 8 puanla 9'uncu sırada kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Spartak Trnava ile 4 Ekim Perşembe günü 19.55'te Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
- 29.9.2018 21:58
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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