Spartak Trnava kaybetti – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    kaybetti

    Spartak Trnava kaybetti

    Slovakya 1. ekiplerinden , konuk ettiği lider 'ya 2-1 mağlup oldu.

    Slovakya 1. ekiplerinden , konuk ettiği lider 'ya 2-1 mağlup oldu.

    'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Spartak Trnava, ligin 10. hafta mücadelesinde Antona Malatinskeho Stadı'nda Slovan Bratislava'yı ağırladı.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Slovan Bratislava, 42. dakikada Andraz Sporar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Spartak Trnava, 47. dakikada Marek Bakos'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Slovan Bratislava, 78. dakikada Dejan Drazic'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

    Bu sonuçla Slovan Bratislava, puanını 26'ya çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Spartak Trnava ise 8 puanla 9'uncu sırada kaldı.

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Spartak Trnava ile 4 Ekim Perşembe günü 19.55'te Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 29.9.2018 21:58
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