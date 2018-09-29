Soldado belirsiz
Geçen hafta derbinin kadrosuna alınmayan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bir takıma transfer olacağı iddia edilen Soldado'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Geçen hafta derbinin kadrosuna alınmayan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bir takıma transfer olacağı iddia edilen Soldado'nun durumu belirsizliğini koruyor. İspanyol forvetin Rize'ye götürülüp götürülmeyeceği merak konusu olurken, gözler teknik direktör Phillip Cocu'nun vereceği karara çevrildi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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