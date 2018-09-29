Soldado belirsiz – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    belirsiz

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> belirsiz

    Geçen hafta derbinin kadrosuna alınmayan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bir takıma olacağı iddia edilen 'nun durumu belirsizliğini koruyor.

    Geçen hafta derbinin kadrosuna alınmayan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bir takıma olacağı iddia edilen 'nun durumu belirsizliğini koruyor. İspanyol forvetin 'ye götürülüp götürülmeyeceği merak konusu olurken, gözler teknik direktör Phillip Cocu'nun vereceği karara çevrildi.

    1. 29.9.2018
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