Oğuz’la 5 yıl daha
Takımda gençleşmeye giden Fenerbahçe, 19 yaşındaki Oğuz Kağan Güçtekin’in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
Ali Koç'un başkanlığa gelişiyle gençleşme operasyonu başlatan ve bu kapsamda Altınordu'dan kaleci Berke Özer ve Barış Alıcı ile NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe, genç oyuncularından Oğuz Kağan Güçtekin'in sözleşmesini de 5 yıllığına uzattı. 19 yaşındaki Oğuz ön liberoda görev yapıyor. Genç oyuncu bu sezon A takımda süre alamadı. Berke ile Ferdi de şans bulamazken, iyi başlayan Barış da formasını Ayew'e kaptırmıştı.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Oğuz’la 5 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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