Oğuz’la 5 yıl daha – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Oğuz’la 5 yıl daha

    Oğuz’la 5 yıl daha

    Takımda gençleşmeye giden , 19 yaşındaki ’in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

    'un başkanlığa gelişiyle gençleşme operasyonu başlatan ve bu kapsamda Altınordu'dan kaleci Berke Özer ve Barış Alıcı ile NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe, genç oyuncularından 'in sözleşmesini de 5 yıllığına uzattı. 19 yaşındaki Oğuz ön liberoda görev yapıyor. Genç oyuncu bu sezon A takımda süre alamadı. Berke ile Ferdi de şans bulamazken, iyi başlayan Barış da formasını Ayew'e kaptırmıştı.

    1. 29.9.2018
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