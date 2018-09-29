Oğuz’la 5 yıl daha

Ali Koç'un başkanlığa gelişiyle gençleşme operasyonu başlatan ve bu kapsamda Altınordu'dan kaleci Berke Özer ve Barış Alıcı ile NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe, genç oyuncularından Oğuz Kağan Güçtekin'in sözleşmesini de 5 yıllığına uzattı. 19 yaşındaki Oğuz ön liberoda görev yapıyor. Genç oyuncu bu sezon A takımda süre alamadı. Berke ile Ferdi de şans bulamazken, iyi başlayan Barış da formasını Ayew'e kaptırmıştı.