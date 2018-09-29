Neustadter'den 3 puan sözü
Skrtel'in yokluğunda Reyes'le birlikte stoper ikilisini oluşturan Neustadter iddialı konuştu.
Skrtel'in yokluğunda Reyes'le birlikte stoper ikilisini oluşturan Neustadter iddialı konuştu. Rus futbolcu, "Derbide çok iyi oynadık ama kazanamadık. Çıkışımız Rize maçıyla başlayacak. Mutlaka 3 puan kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 29.9.2018
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Neustadter'den 3 puan sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.