Neustadter'den 3 puan sözü – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    'den 3 puan sözü

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    Skrtel'in yokluğunda Reyes'le birlikte stoper ikilisini oluşturan iddialı konuştu.

    Skrtel'in yokluğunda Reyes'le birlikte stoper ikilisini oluşturan iddialı konuştu. Rus futbolcu, "Derbide çok iyi oynadık ama kazanamadık. Çıkışımız Rize maçıyla başlayacak. Mutlaka 3 puan kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    1. 29.9.2018
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