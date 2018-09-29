Skrtel'in yokluğunda Reyes'le birlikte stoper ikilisini oluşturan Neustadter iddialı konuştu. Rus futbolcu, "Derbide çok iyi oynadık ama kazanamadık. Çıkışımız Rize maçıyla başlayacak. Mutlaka 3 puan kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.