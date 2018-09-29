İki maçta 19 temas – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    İki maçta 19 temas

    İki maçta 19 temas

    'nin Zürih'ten ettiği , iki lig maçında (, ) sonradan oyuna girerken, toplam 29 dakika sahada kaldı.

    'nin Zürih'ten ettiği , iki lig maçında (, ) sonradan oyuna girerken, toplam 29 dakika sahada kaldı. Skora hiç katkı yapamayan İsviçreli forvet, bu karşılaşmalarda toplam 19 kez topla buluştu. Frey, uyum sorununu henüz atlatamamış görünüyor.

    1. 29.9.2018
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