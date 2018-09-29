İki maçta 19 temas

Fenerbahçe'nin Zürih'ten transfer ettiği Michael Frey, iki lig maçında (Kayseri, Atiker Konya) sonradan oyuna girerken, toplam 29 dakika sahada kaldı. Skora hiç katkı yapamayan İsviçreli forvet, bu karşılaşmalarda toplam 19 kez topla buluştu. Frey, uyum sorununu henüz atlatamamış görünüyor.