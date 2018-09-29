İki maçta 19 temas
Fenerbahçe'nin Zürih'ten transfer ettiği Michael Frey, iki lig maçında (Kayseri, Atiker Konya) sonradan oyuna girerken, toplam 29 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe'nin Zürih'ten transfer ettiği Michael Frey, iki lig maçında (Kayseri, Atiker Konya) sonradan oyuna girerken, toplam 29 dakika sahada kaldı. Skora hiç katkı yapamayan İsviçreli forvet, bu karşılaşmalarda toplam 19 kez topla buluştu. Frey, uyum sorununu henüz atlatamamış görünüyor.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
İki maçta 19 temas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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