Hasan Ali Kaldırım: ‘Destek şart’ – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Kaldırım: ‘Destek şart’

    <a href="/index/hasan-ali?id=1dda0318-637f-4762-89d2-73da034b7adf" class="" rel="tag">Hasan Ali</a> Kaldırım: ‘Destek şart’

    derbisinde sahanın yıldızı olan , taraftarın da iyice güvenini kazandı.

    derbisinde sahanın yıldızı olan , taraftarın da iyice güvenini kazandı. Milli sol bek, "Herkesin morali gayet iyi. F.Bahçe yarıştan kopmaz. Kimsenin şüphesi olmasın, bu takım destek arttıkça daha da yükselecektir" açıklamasını yaptı.

    1. 29.9.2018
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