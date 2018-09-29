Beşiktaş derbisinde sahanın yıldızı olan Hasan Ali, taraftarın da iyice güvenini kazandı. Milli sol bek, "Herkesin morali gayet iyi. F.Bahçe yarıştan kopmaz. Kimsenin şüphesi olmasın, bu takım destek arttıkça daha da yükselecektir" açıklamasını yaptı.