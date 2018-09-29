Comolli & Kafkas zirvesi
Riva’da genç oyuncuların gelişim+eğitimini konuştular...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki milli takım tesislerinde gerçekleşen buluşmaya sarı-lacivertli kulüpten yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Onur Başar, A takım yardımcı antrenörü ve futbol altyapı teknik koordinatörü David Badia Cequer ve sportif direktör asistanı Selinay Gürgenç katıldı. Görüşmede, Kafkas ve Fenerbahçeli yetkililerin genç oyuncu gelişimi ve eğitimine dair fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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