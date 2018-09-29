Comolli & Kafkas zirvesi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Comolli & Kafkas zirvesi

    Comolli & Kafkas zirvesi

    ’da genç oyuncuların gelişim+eğitimini konuştular...

    Türkiye Federasyonu () Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. 'den yapılan açıklamada, 'daki milli takım tesislerinde gerçekleşen buluşmaya sarı-lacivertli kulüpten yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Onur Başar, A takım yardımcı antrenörü ve futbol altyapı teknik koordinatörü David Badia Cequer ve sportif direktör asistanı Selinay Gürgenç katıldı. Görüşmede, Kafkas ve Fenerbahçeli yetkililerin genç oyuncu gelişimi ve eğitimine dair fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

    1. 29.9.2018
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